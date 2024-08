Neu in Kamp-Lintfort Podcast zum Thema Kinderschutz

Die ersten vier Folgen bieten einen Einblick in die Arbeit von Institutionen und Akteuren in Kamp-Lintfort, die Familien in ihren unterschiedlichen Funktionen betreuen und unterstützen. „Die Hörerinnen und Hörer werden erfahren, welche beratenden Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der Allgemeine Soziale Dienst – im Volksmund ,Jugendamt’ – abdeckt“, so die Stadt. „Auch wird erläutert, wie die Träger der freien Jugendhilfe im Rahmen der Sozialraumarbeit Familien in Form von Einzelfallhilfe und Projektangeboten unterstützen.“