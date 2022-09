Kritik in Kamp-Lintfort : „Verdi schießt mit Kanonen auf Spatzen“

Kamp-Lintfort Nach dem Aus für den verkaufsoffenen Sonntag beim Stadtfest kritisieren Stadt und Werbegemeinschaft die Gewerkschaft.

Nach coronabedingten drei Jahren Pause sei die Vorfreude auf den verkaufsoffenen Sonntag groß gewesen, sagte Reiner. Anders als vor Corona hätten sich fast alle Innenstadt-Händler beteiligen wollen, viele hätten zusätzliche Ware bestellt. Der Kamp-Lintforter Beigeordnete Martin Notthoff zeigte wenig Verständnis für persönliche Angriffe gegen Reiner. Auch schon am Freitag sowie vor allem am Samstag sei in der Innenstadt viel los. „Da kann man auch Ware verkaufen.“

Die Richter hätten moniert, so Notthoff, dass die Stadt den verkaufsoffenen Sonntag nicht bei einer Ratssitzung, sondern per Dringlichkeitsbeschluss in den Ferien genehmigte – ein solcher Beschluss wird vom Bürgermeister zusammen mit einzelnen Fraktionsvertretern unterschrieben und muss später im Rat bestätigt werden. Die Richter hielten es für zumutbar, in den Ferien eine Sondersitzung des Rates einzuberufen. Aber auch in der Vergangenheit seien verkaufsoffenen Sonntage per Dringlichkeitsbeschluss festgelegt worden, mit der späteren Zustimmung im Rat habe es nie Probleme gegeben. Weder Verdi noch Gerichte hätten sich daran gestört. „Rechtsauffassungen können sich ändern“, stellte Notthoff fest. Zudem habe das Gericht Verdi zugestimmt, dass die von der Stadt erwartete Zahl von 5000 reinen Stadtfest-Besuchern angesichts des angebotenen Programms am Sonntag unrealistisch sei.