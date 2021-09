Workshop in Kamp-Lintfort : Stadt sammelt Ideen für Pumptrack

Jüngere und ältere Kamp-Lintforter nahmen am Workshop am Schirrhof teil. Ihre Ideen sollen in die Planung eingehen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Anlage soll ab Anfang 2022 zwischen dem Schirrhof und dem Tierpark Kalisto entstehen. Bei einem Workshop brachten sich 40 Jugendliche und Erwachsene ein.

Moritz Milkereit (19), Jannes Fischer (18) und Eric Fischer (15) hatten genaue Vorstellungen, wie ein Parcours aussehen soll, in dem sie Wände hochlaufen, auf Plateaus springen und sich an Stangen entlang hangeln können. Am späten Donnerstagnachmittag besuchten die drei Mitglieder der Gruppe Parcours, Freerunning und Tricking des TuS Lintfort einen Workshop am Schirrhof, um ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen. Dort, zwischen dem Schirrhof und dem Tierpark Kalisto, soll ein Pumptrack, also eine Buckelpiste für BMX-Radfahrer, entstehen. Diese soll von einem Skatepark und einer Anlage für das Parkouring umgeben sein, wie das direkte Fortbewegen über Hindernisse heißt.

Die Stadt konnte das Kölner Landschaftsplanungsbüro „Betonlandschaften“ für die Planung gewinnen, in dem alle Mitarbeiter BMX-Radfahrer oder Skateboarder sind. „Wir haben den Skatepark in Sonsbeck geplant, der vor einem Jahr eröffnet wurde“, berichtete Geschäftsführer Ralf Müller. „Vor einer Woche wurde unser Pumptrack in Rheinberg eröffnet. Und wir planen gerade den Skatepark im Moerser Freizeitpark. Dort soll im nächsten Jahr Baubeginn sein. Wir planen weltweit Skateparks, zum Beispiel in Bethlehem in Israel oder in Damaskus in Syrien.“