Umwelt und Natur Stadt Kamp-Lintfort ruft zum Müllsammeltag auf

Auch in diesem Jahr findet wieder die Müllsammelaktion der Stadt Kamp-Lintfort statt und gibt somit die Gelegenheit, sich gemeinsam für die Umwelt einzusetzen und aktiv an der Reinigung der Stadt teilzunehmen. Die Müllsammelaktion ist eine Möglichkeit für alle, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und einen positiven Beitrag zur Sauberkeit der Stadt zu leisten. Unter dem Motto „Saubere Landschaft – saubere Stadt“ werden dabei Grünanlagen, Spielplätze, Straßenränder und vieles mehr gereinigt. Der diesjährige Müllsammeltag findet am Samstag, 13. April, 9 bis 12 Uhr, statt. Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen sind eingeladen, sich zu beteiligen. Die Reviere werden vorher festgelegt, um möglichst das gesamte Stadtgebiet ab­zudecken und Überschneidungen zu vermeiden. Alle Teilnehmenden werden mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet; die gefüllten Säcke werden von Mitar­beitenden des ASK an festgelegten Sammelplätzen abgeholt.