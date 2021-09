Advent in Kamp-Lintfort : Stadt prüft Weihnachtsmarkt im illuminierten Zechenpark

Kamp-Lintfort Nachdem alle drei Adventsmärkte in Kamp-Lintfort dieses Jahr nicht stattfinden, suchte die Stadt den Austausch mit den Akteuren. Im Boot sitzen das Barbaramarkt-Team, die Werbegemeinschaft, die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition und der Veranstalter mo.event.

Auf dem Karl-Flügel-Platz in Kamp-Lintfort : Niederrheinappell ruft zur Kiesdemo in Lintfort auf

Das Team des Barbara-Marktes hatte den Vorschlag, einen Weihnachtsmarkt auf dem Quartiersplatz zu organisieren, bereits vor Monaten ins Gespräch gebracht. „Wir haben im Hintergrund, weiter an dem Thema gearbeitet“, berichtet Wirtschaftsförderer Andreas Iland auf RP-Anfrage. Nachdem auch der Adventsmarkt auf dem Kamper Berg abgesagt worden war, habe man entschieden, einen Versuch zu starten und zu prüfen, was möglich ist und was nicht. In erster Linie geht es jetzt darum, Marktbeschicker zu finden, die das Vorhaben unterstützen wollen.