Soziales in Kamp-Lintfort Stadt plant neue Unterkunft für obdachlose Menschen

Die Zeit drängt: Der Mietvertrag für das Haus an der Moerser Straße, das die Stadtverwaltung zur Unterbringung von wohnungslosen Männern nutzt, endet am 30. Dezember 2024. Schon heute sind die dort zur Verfügung stehenden 15 belegbaren Plätze nicht ausreichend. Laut Verwaltung hat das Objekt eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent. In Spitzenzeiten sei es komplett ausgelastet. Außerdem biete das Gebäude an der Moerser Straße keine Möglichkeit, alle von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen unterzubringen. So fehle es an Platz für Frauen und Familien. Alleinstehende Frauen mit/ohne Kinder werden aktuell in Hotelzimmern untergebracht. Eine Lösung zeichnet sich aber ab. Die Stadt hat an der Friedrichstraße einen neuen Standort gefunden, an dem alle betroffenen Personengruppen ein Obdach finden könnten – auch Geflüchtete, wenn eine andere Unterbringung nicht möglich sei.