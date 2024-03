50 Container am Drehmannshof Stadt plant neue Flüchtlingsunterkunft

Die Flüchtlingssituation bleibt auch in Kamp-Lintfort weiter angespannt. „Unsere Kapazitäten, die Menschen unterzubringen, sind ausgeschöpft“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt am Montag. 640 Geflüchtete und Asylbewerber leben aktuell in Kamp-Lintfort. Sie wohnen in den Unterkünften an der Friedrichstraße sowie in 64 Wohnungen, die die Stadt aktuell auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet hat. „Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der uns zugewiesenen Geflüchteten 2024 wieder bei 200 Personen liegen wird“, sagt Birgit Lötters, Leiterin des Amtes für Soziales und Wohnen. Zusammen mit dem Amt für Gebäudewirtschaft haben sich ihre Kollegen kurzfristig auf die Suche nach einem adäquaten Standort für eine neue Flüchtlingsunterkunft gemacht und am Drehmannshof gefunden.