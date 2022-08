Wohnbebauung in Kamp-Lintfort : Stadt plant Einzelhäuser am Kamper Berg

Kamp-Lintfort Die Idee, auf dem Grundstück des inzwischen abgerissenen Edith-Stein-Hauses mit einem Bauverein ein sozial-integratives Wohnprojekt zu realisieren, hat sich zerschlagen. Welche Pläne die Stadt jetzt für das Filet-Grundstück hat.

Das berichtete Bürgermeister Christoph Landscheidt in der Beschlussvorlage des letzten Stadtentwicklungsausschusses. Es sei ursprünglich beabsichtigt gewesen, einen Teil des ein Hektar großen Grundstückes für das oben genannte gemeinschaftlich und inklusiv ausgerichtete Wohnprojekt zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung habe erstmals im April 2019 mit dem Bauverein Gespräche geführt. Letzterer habe einen Planer beauftragt, ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten, das fortlaufend mit der Verwaltung und dem Gestaltungsbeirat abgestimmt werden sollte. Nach mehreren gesetzten Fristen, so Landscheidt in der Beschlussvorlage, sei jedoch deutlich geworden, dass die Finanzierung des Projektes nicht abschließend garantiert werden könne.

„Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, die Zusammenarbeit nicht weiter zu verfolgen“, lautet die Begründung. Das ehemals als Senioren- und als Landjugendheim genutzte Edith-Stein-Haus stand seit 2004 leer und verfiel immer mehr. 2021 ließ die Stadt das sich zu dem Zeitpunkt seit acht Jahren in ihrem Besitz befindende Gebäude an der Rheinberger Straße abreißen. Da lag es zwischen Bäumen und dichten Unterholz. Erbaut wurde es in den 1890er Jahren. Erster Eigentümer war der Arzt Karl Mathias Quos, der sich 1889 auf dem Kamper Berg niedergelassen hatte und das Gebäude als Wohnhaus und Arztpraxis genutzt hatte. 1919 erwarb der am Ort tätige Kriminalassistetn Josef Fliege das Haus. 1953 kam die Stadt erstmals in den Besitz des Gebäudes. Nach Umbaumaßnahmen wurde dort das erste Altenheim in Kamp-Lintfort eröffnet. Es befand sich in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Als das Altenheim 1971 schloss, wurde das Gebäude zunächst als Übergangsheim für Aussiedler genutzt. 1977 erwarb der Karmeliter-Orden das Haus und führte es als ein Landjugendheim.