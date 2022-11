Straßenbau in Kamp-Lintfort So ist der Ausbau der Schulstraße geplant

Ziel der Entwurfsplanung sei es, die aktuellen verkehrstechnischen Anforderungen für Verkehrsanlagen zu erfüllen, heißt es in der Vorlage zum Hauptausschuss. Dafür müsse der Straßenraum neu geordnet werden, so dass alle Verkehrsteilnehmer eine ausreichende Berücksichtigung fänden. Der Fahrbereich soll deshalb auf sechs Meter zugunsten der Nebenanlagen reduziert werden. Plateau-Erhöhungen sollen im Kreuzungsbereich Am Pappelsee und Bendsteg sowie im Einmündungsbereich der Brandstraße den Straßenverkehr beruhigen. „Durch die Reduzierung der Fahrbahnbreite können ausreichende Gehwegsbreiten erzielt werden. Die Gehwege sollen in den Knotenpunktbereichen barrierefrei ausgebaut werden. Darüber hinaus lassen sich Pflanzstreifen für eine neue Baumbepflanzung verwirklichen“, teilt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage mit.