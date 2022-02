Klima und Umwelt in Kamp-Lintfort : Stadt nimmt die Klimafolgen in den Blick

Axel Witzke ist bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Koordinierungsstelle Klima- und Umweltschutz zuständig Foto: V. Gäbler Foto: CDU/Vera Gäbler

Kamp-Lintfort Ein Förderantrag für die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzept ist gestellt. Aktuell laufen in der Kamp-Lintforter Stadtverwaltung insgesamt 42 Klima- und Umweltschutzprojekte.

Von Anja Katzke

Starkregenereignisse, Hitzesommer, Dürre: „Die Folgen des Klimawandels sind da“, sagt Axel Witzke, Leiter der Koordinierungsstelle Klima- und Umweltschutz bei der Stadt Kamp-Lintfort, im Gespräch mit unserer Zeitung. In der Sitzung des Umweltausschusses hatte er am Mittwoch den aktuellen Sachstand von insgesamt 42 in der Stadt angestoßenen Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz vorgestellt. „Sie sind sozusagen das Handwerkszeug für den Klimaschutz“, sagt Axel Witzke.

In Kamp-Lintfort geht man jedoch schon einen wichtigen Schritt weiter – und zwar in Richtung Klimafolgenanpassung. Witzke hat zum 31. Januar einen Förderantrag bei einer 2021 durch die Bundesregierung neu ausgerichteten Förderkulisse auf den Weg gebracht: Hier liegt der Fokus auf Resilienz und Nachhaltigkeit. Gefördert werden die Erstellung von Klimafolgeanpassungkonzepten und die Installation von Klimafolgeanpassungsmanagern. Das Förderprogramm, das eine Laufzeit von insgesamt zwei Jahren hat, bietet Kommunen die Möglichkeit, Projekte rund um diverse Nachhaltigkeitsthemen zu entwickeln. „Wenn wir in den Genuss der Fördermittel kommen, geht es unter Beteiligung der Bürger erst einmal darum, die Themen herauszufiltern, die für Kamp-Lintfort relevant sind“, erläutert Witzke, der auch Mobilitätsmanager in der Hochschulstadt ist. „Es geht zum Beispiel nicht nur darum, neue Regenrückhaltebecken zu bauen oder Flächen zu entsiegeln, sondern ein Bewusstsein für die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen.“

Die 42 Projekte, die aus dem im Jahr 2016 beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzept hervorgingen, befinden sich allesamt zurzeit in der Umsetzung oder sind bereits umgesetzt. Die umfangreichste, aber zugleich auch erfolgreich laufende Klimaschutzmaßnahme, sagt Witzke, sei die mit Projektpartnern vor fünf Jahren gestartete Innovation-City. Diese läuft 2023 aus. „Der Stadtrat muss dann entscheiden, ob die Maßnahme verstetigt wird“, betont er. Dies gilt übrigens auch für die Stelle des Klimaschutzmanagers. Hier läuft die Förderung im Juni aus.

Besonders die Beratung und Förderung von Photovoltaik-Anlagen auf privaten und gewerblichen Gebäuden würden gut angenommen. „Es gibt eine deutliche Baufrequenz“, berichtet der Leiter der Koordinierungsstelle Klima- und Umweltschutz. Er nimmt jetzt aber auch die städtischen Liegenschaften für die Nutzung von Photovoltaik in den Blick. Für die Erstellung einer Potenzialstudie sollen Fördermittel beantragt werden. So könnten die baulichen und statischen Voraussetzungen und die zu erwarteten Investitionskosten ermittelt werden. Neu gestartet ist beispielsweise auch das Projekt Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten. Es läuft seit November und ist auf vier Jahre angelegt. In Vorbereitung ist ein weiteres spannendes und interessantes Projekt mit Namen „Stadtgold“. Hier geht es um den Aufbau von Bienenstöcken auf den städtischen Liegenschaften. Lediglich das Angebot „Ökoprofit in Unternehmen“ stieß bisher laut Witzke auf wenig Interesse.