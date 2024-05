Vorschläge bis zum 31. Oktober einreichen Stadt lobt wieder einen Heimatpreis aus

„Nachdem wir 2023 bereits drei Vereine für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement auszeichnen konnten, freuen wir uns, den Heimatpreis in diesem Jahr erneut an drei Preisträger verleihen zu können. Die ehrenamtliche Bereitschaft ist in unserer Stadt enorm und wird zurecht gewürdigt“, betont Bürgermeister Christoph Landscheidt. Die Stadt Kamp-Lintfort behält die 2023 angewandten Kriterien und Abläufe bei. Vorgeschlagen werden können nach wie vor Vereine, Organisationen und Privatpersonen, die die lokalen Besonderheiten Kamp-Lintforts hervorheben, das kulturelle Erbe Kamp-Lintforts sichtbar machen, Brauchtumspflege betreiben, Identität und Heimatbewusstsein fördern und einen Beitrag zum Zusammenhalt und zur Vernetzung vor Ort leisten. Einwohner Kamp-Lintforts können bis zum 31. Oktober 2024 Vorschläge für mögliche Preisträger des Heimatpreises über ein Formblatt elektronisch bei der Stadt Kamp-Lintfort einreichen. Die Auswahl und Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Dezember 2024. Der Preis wird im Januar 2025 in feierlichem Rahmen beim Neujahrsempfang der Stadt Kamp-Lintfort überreicht.