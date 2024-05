Energiewende in Kamp-Lintfort Stadt legt Entwurf einer kommunalen Wärmeplanung vor

Als eine der ersten Städte im Land hat Kamp-Lintfort den Entwurf einer kommunalen Wärmeplanung vorgelegt. Die frühzeitige Erstellung des Planes sei, so Bürgermeister Christoph Landscheidt, eine wichtige Voraussetzung für die spätere Beteiligung an Fördermaßnahmen: „Wir werden diese Jahrhundertaufgabe der Transformation sicher nicht aus eigener Kraft schaffen. Deshalb ist es so wichtig, eine qualifizierte Planungsgrundlage zu haben.“ Um die Planungssicherheit zu gewährleisten, arbeite die Steuerungsgruppe mit relevanten Akteuren der Stadt zusammen.