Engagement in Kamp-Lintfort Stadt dankt 50 Ehrenamtlichen mit einem geselligen Abend

Ralph Simon, Leiter der Pflegeeinrichtung, informierte die Anwesenden über das Friederike-Fliedner-Haus. Die Ehrenamtlichen tauschten sich über ihre Erfahrungen in den verschiedenen Einrichtungen aus, in denen sie sich engagieren. So mancher Ehrenamtliche nannte gleich mehrere Vereine oder Organisationen. Gisela Streup, selbst auch bei vier Organisationen tätig, sagte aus vollem Herzen: „Ich hätte ich nicht gedacht, wie viele Einrichtungen hier durch die Ehrenamtlichen vertreten werden.“ Monika Sarski und Monika Förster vom Lintforter Turnverein lobten das sympathische Auftreten von drei engagierten jungen, zugewanderten Teilnehmern. So nutzen Muaz Vakitsayan und Orestis Chalaris ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Spendencafé von Kloster Kamp, um ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern. Ishak Sari engagiert sich für den Verein Fairrhein im Weltladen an der Schulstraße 141. Sie berichteten alle voller Begeisterung über ihre Tätigkeit. „Danke, das war schön“, hörten Anke Stark und ihre Kollegin Lilli Heisler am Ende der Veranstaltung. Zum Ehrenamtstreff „Aktiv in Kamp-Lintfort“ lädt Kali Aktiv zukünftig zweimal jährlich (geplant im Juni und November) in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen ein. Ideen und Anregungen nimmt die Freiwilligenagentur gerne entgegen. „Lassen wir uns mal überraschen, wo die Treffen in 2024 stattfinden werden,“ so Anke Stark zum Abschluss des Abends.