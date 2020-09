Kamp-Lintfort : Wechsel auf weiterführende Schule: Stadt veröffentlicht Info-Broschüre

Kamp-Lintfort Das Heft stellt Konzepte und Organisation der weiterführenden Schulen in Kamp-Lintfort vor. Zusäzlich können sich Eltern bei Tagen der Offenen Tür an den Schulen und bei Infoveranstaltungen ein Bild machen.

Mit einer Elternbroschüre für Grundschüler informiert die Stadt Kamp-Lintfort gemeinsam mit den weiterführenden Schulen über den anstehenden Schulwechsel. In den nächsten Wochen steht in vielen Familien die Entscheidung an, wie es nach der Grundschule weitergehen soll. Welche Schule und welche Schulform die richtige für das jeweilige Kind sind, ist nicht immer leicht zu entscheiden. Die Stadt Kamp-Lintfort unterstützt mit einer Broschüre, die Konzepte und Organisation der weiterführenden Schulen vorstellt. Broschüre und einen Anmeldeschein erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die mit Abschluss des Schuljahres 2020/2021 die Grundschule verlassen von ihren jeweiligen Schulen.

Die Grundschulen laden zudem gemeinsam mit den weiterführenden Schulen Eltern der Grundschulabgänger zu gemeinsame Infoveranstaltungen ein. Für die Schulabgänger der Grundschule am Pappelsee und der Ernst-Reuter-Schule ist die Veranstaltung am 27. Oktober, 19 Uhr. Für die Schulabgänger der Ebertschule und der Grundschule am Niersenberg am 2. November um 19 Uhr. Ort ist jeweils das Foyer der Stadthalle Kamp-Lintfort, Moerser Straße 167.