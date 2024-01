Energiesparen in Kamp-Lintfort Bürgerforum informiert über die kommunale Wärmeplanung

Das Bürgerforum findet am 21. März in der Kamp-Lintforter Stadthalle (Moerser Straße 167) statt. Der Einlass ist um 17 Uhr, Start der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail an christopher.tittmann@kamp-lintfort.de oder per Telefon unter 02842 912-448 gebeten.