Initiative für die Kleinsten in Kamp-Lintfort : Stadt gründet Netzwerk für den Kinderschutz

Kamp-Lintfort Polizei, Ärzte, Juristen und viele weitere Akteure haben sich der städtischen Initiative in Kamp-Lintfort angeschlossen. Beim letzten Treffen unterzeichneten alle Beteiligten eine Kooperationsvereinbarung. Warum Kinderschutz nur gemeinsam gelingen kann.

„Im Oktober 2021, also deutlich vor der gesetzlichen Verankerung, hat das Amt für Schule, Jugend und Sport der Stadt Kamp-Lintfort proaktiv die Initiative ergriffen, um ein interdisziplinäres Netzwerk im Bereich Kinderschutz ins Leben zu rufen“, teilt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit. Fachliche Unterstützung sei durch zwei Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums Kinderschutz NRW erfolgt, die bereits Erfahrungswerte mit Netzwerkgründungsphasen – bislang eher in Großstädten – hätten. Das Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW ist laut Stadtverwaltung eine Abteilung des Kinderschutzbund Landesverbands NRW und realisiert seit Anfang 2020 ein vierjähriges Projekt zum Thema „Gemeinsam Kinderschutz gestalten. Interdisziplinäre Kooperation in der kommunalen Praxis.“ „Erfreulicherweise folgten der ersten Einladung viele Akteure aus unterschiedlichen Fachrichtungen: ein ortansässiger Kinderarzt, Rechtsanwälte, die Polizei (Opferschutz und Kriminalpolizei), das Ordnungsamt, die Erziehungsberatungsstelle des Kreises Wesel, die Kinderschutzambulanz Geldern, die Beratungsstelle für Schwangerschaft und Sexualität der AWO, die Drogenberatungsstelle der Grafschafter Diakonie, das Kindernest (frühe Hilfen) und die Eingliederungshilfe (Fachbereich 35a SGB VIII) sowie Fachbereiche des Amtes für Schule, Jugend und Sport“.