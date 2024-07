Klimaanpassung in Kamp-Lintfort So wird bald klimafreundliches Handeln gefördert

Kamp-Lintfort · Die im Rathaus angesiedelte Stabstelle schnürt aktuell ein gebündeltes Paket an Fördermaßnahmen, das sich an den Bedarf der Bürger ausrichtet. 25.000 Euro sollen im Haushalt eingestellt werden. Was sich ändert.

25.07.2024 , 15:00 Uhr

Die Stadt Kamp-Lintfort fördert auch Dach- und Fassadenbegrünungen. Foto: Wouters/Ludger Wouters

Von Anja Katzke