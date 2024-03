Baumaßnahme in Kamp-Lintfort Stadt erneuert das Pumpwerk – es entstehen auch neue Parkplätze

Am neuen Standort soll ein Parkplatz angelegt werden, welcher das Pumpwerk geordnet in das umliegende Landschaftsbild integriert. so würden 31 neue Stellplätze geschaffen, sodass die angespannte Parksituation in der Ringstraße zukünftig verbessert werde, heißt es in der Pressemitteilung. In diesem Zusammenhang weist das Fachamt daraufhin, dass Besucher des in der Ringstraße angesiedelten Tierparks Kalisto den ausgeschilderten Großparkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee benutzen sollen, damit die Belastung der angrenzenden Anwohner gering gehalten werden.