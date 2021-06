Neue Beschilderung in Kamp-Lintfort : Stadt erneuert das Leitsystem der Landesgartenschau

Neue Beschilderung in Kamp-Lintfort

Eines der neuen Schilder am Wandelweg. Foto: Stadt

Kamp-Lintfort Im Zechenpark, am Wandelweg und im Kamper Gartenreich werden die nach Ende der Laga veralteten Wegweiser komplett erneuert. Neben Hinweisen zu Sehenswürdigkeiten sind an den neuen Schildern QR-Codes angebracht, über die Spaziergänger zusätzliche Informationen abrufen können.

Die Stadt hat die Wegweiser im Zechenpark, am Wandelweg und im Kamper Gartenreich aktualisiert. Auf den alten Wegweisern hatten sich noch Ziele befunden, wie temporäre Ausstellungsbeiträge oder der Gärtnermarkt, die mit Ende der Landesgartenschau Geschichte sind. Den neuen Schildern sind Hinweise und Wegeführungen zu den Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen der drei Standorte zu entnehmen.

Orientieren sich Spaziergänger an den neuen Wegeführungen, so gelangen sie von einem Standort an den nächsten, der ebenfalls entsprechend beschildert ist. Zur besseren Verständlichkeit befinden sich auf den Wegweisern nun auch Piktogramme. Einige Ziele sind zudem mit QR-Codes versehen, sodass durch Scannen aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen oder Veranstaltungen eingesehen werden können.