Sportlerehrungen in Kamp-Lintfort Stadt ehrt die Besten im Sport und im Ehrenamt

Den Reigen der Ehrungen eröffneten Ines und Christof Eggert vom Gehörlosen Sportverein Bielefeld 1912. Die beiden gehörlosen Golfer konnten im vergangenen Jahr zahlreiche Erfolge bei Deutschen und Europameisterschaften erzielen und wurden von Landscheidt geehrt. So erreichte Ines Eggert den vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft (Seniorinnen ab 50) und den dritten Platz bei den Europameisterschaften (Seniorinnen ab 50) in Finnland. Christof Eggert wurde Deutscher Mannschaftsmeister (Senioren ab 50) und Deutscher Vizemeister im Einzel (Senioren ab 50). Die Europameisterschaft in Finnland verlief für ihn ebenfalls sehr erfolgreich. Mit dem Team wurde er Europameister und in der Einzelkonkurrenz belohnte er sich nach einer starken Leistung mit dem Vizeeuropameistertitel (Senioren ab 50).