Waldfriedhof in Kamp-Lintfort gesperrt Die Stadt bekämpft den Eichenprozessionsspinner

Das verwendete biologische Spritzmittel ist für den Menschen sowie für Tiere ungefährlich. Das Spritzmittel wird von dem Eichenprozessionsspinner über den Blattfraß aufgenommen und löst dabei einen Fraßstopp aus, was zum Absterben der Schädlinge führt. Aufgrund der Größe des Gebietes, der Lage der Bäume und der hohen Anzahl an Eichen wird auf dem Waldfriedhof Dachsberg, im nordöstlichen Teilen des Niersenberger Waldes, sowie am Jugendzeltplatz der Eichenprozessionsspinner flächendeckend durch Überfliegen behandelt. Aus diesem Grunde wird der Waldfriedhof am Dienstag, 2. Mai, ab 15 Uhr für den Rest des Tages komplett geschlossen. Witterungsbedingt kann der Termin kurzfristig verlegt werden.