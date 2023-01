Theater in Kamp-Lintfort Theaterangebot für Kinder und Jugendliche wird weiter ausgebaut

„Gerade dieses Stück ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kultur und Theater in der Lage sind, Kinder und Jugendliche auch für schwierige Themen wie Demenz und Alter zu sensibilisieren. Das Stück macht Mut, diese Herausforderungen des Alltags mit Zuversicht anzunehmen. Die langjährige Unterstützung des kulturellen Angebotes für Schülerinnen und Schüler in Kamp-Lintfort haben wir daher auch in 2023 gerne fortgesetzt“, erläutert Frank Rattmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, das Engagement.