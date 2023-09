Zechenkolonie in Kamp-Lintfort Stadt ändert die Bebauungspläne für die Altsiedlung

Kamp-Lintfort · Bewohner der Altsiedlung dürfen zukünftig beispielsweise Terrassen bis zu fünf Meter außerhalb des Baufeldes überdachen. Warum die Anpassung an die Wohnbedürfnisse der Kamp-Lintforter in dieser „historischen“ Siedlung städtebaulich so schwierig ist.

10.09.2023, 10:00 Uhr

10.03.2017 , MO Moers , KL KaLi Kamp Lintfort , Luftbild vom Marktplatz in der Altsiedlung an der Ebertstraße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Stadtentwicklungsausschuss ist dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die in der Altsiedlung geltenden Bebauungspläne zu ändern. Die aktuellen Planentwürfe, die unter anderem die Zulässigkeit von Terrassenüberdachungen in der ehemaligen Bergarbeitersiedlung regeln sollen, sind nun im Planungsamt sowie auf der Homepage der Stadt einsehbar. „Die geplanten Regelungen sollen insbesondere eine zeitgemäße Ausnutzung der Wohngrundstücke sicherstellen“, erläutert Bürgermeister Christoph Landscheidt das Ziel des Verfahrens. Wie bereits berichtet, war die Suche nach diesen Regelungen jedoch keine leichte Aufgabe. „Im Kern stand die Frage, welche Ausnutzung der meist kleinen Grundstücke noch vertretbar ist. Insbesondere vor dem Hintergrund klimatischer Entwicklungen und der städtebaulichen Bedeutung der Altsiedlung“, so Landscheidt weiter. Im Ergebnis sollen Terrassen zukünftig bis zu fünf Meter außerhalb des Baufeldes überdacht werden dürfen. Allerdings stellt der Bürgermeister klar: „Eine noch intensivere Bebauung wäre städtebaulich nicht mehr zu rechtfertigen.“ Die geplanten Regelungen möchte die Stadt nun der betroffenen Öffentlichkeit vorstellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Wer sich informieren will, kann dies ganz einfach unter www.kamp-lintfort.de/toeb oder direkt im Rathaus. Um den einzelnen Anfragen gerecht werden zu können, bittet die Stadt jedoch um vorherige Terminabstimmung unter 02842 912-425. Die Altsiedlung Friedrich-Heinrich entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eine der größten Werkssiedlungen der Region. Die Kolonie, die den Gestaltungsprinzipien der englischen Gartenstadt folgt, bietet ein abwechslungsreiches Bild. Die Bauweise ist durchgehend 1 1/2 geschossig mit Ein- oder Zweifamilienhäusern. Mit 76 Hektar ist sie die größte Werkssiedlung des rheinisch-westfälischen Industriegebietes und liegt auf der Route der Industriekultur. Weitere Infos unter www.kamp-lintfort.de

