Brauchtum in Kamp-Lintfort : St. Michael hat drei Regentenpaare

Info

Krönungsmesse Am 24. September wird um 15 Uhr in der Reithalle, die neben der Michaelskapelle liegt, der Krönungsgottesdienst gefeiert. Die Messe wird vom Regionalbischof Rolf Lohmann gehalten. „Wir erwarten viele Gäste, weil an diesem Tag gleichzeitig Bezirksbundesfest ist“, so Brudermeister Christoph Brambosch. „Dem Bezirksverband Moers gehören 30 Bruderschaften zwischen Moers und Xanten an, die mit Vertretungen kommen.“

Krönungsball Nach dem Umzug beginnt am 24. September der Krönungsball, bei dem das derzeitige Königspaar Markus und Nicole Nothofer abgelöst wird. Gegen 20 Uhr wird er durch einen großen Zapfenstreich unterbrochen.

Kinderschützenfest Am Sonntag nach der Krönungsmesse und dem Krönungsball, dem 25. September, lädt die Bruderschaft ab 13 Uhr zum Kinderschützenfest ein. Dieses Fest geht gegen 15 Uhr in ein Dorffest über, bei dem die niederländische Blaskapelle „De Fraps“ aufspielt.