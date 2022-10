Festwochen in Saalhoff : St.-Michael-Bruderschaft feiert das 500-jährige Jubiläum nach

Kamp-Lintfort Die Festwochen starteten mit dem traditionellen Vogelschießen und dem Saalhoffer Herbst. Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Zapfenstreich. Warum das Jubiläum mit zweijähriger Verspätung gefeiert wurde.

Ereignisreiche Wochen im Rahmen des 500-jährigen Jubiläums liegen hinter der St.-Michael-Bruderschaft Saalhoff. Wer in den vergangenen Wochen durch Saalhoff fuhr, erkannte es an den Ortseingängen, dass in Saalhoff etwas los war. Nach zwei Corona-Jahren konnte die St.-Michael-Bruderschaft Saalhoff ihr 500-jähriges Bestehen nun endlich feiern. Die einzelnen Nachbarschaften im Saalhoff hatten sich ins Zeug gelegt, um das Dorf gebührend zu schmücken und um allen Gästen zu zeigen, dass Saalhoff das wohl schönste Dorf ist, wie die Bruderschaft in einer Pressemitteilung erklärt. Die Festwochen starteten am 10. September mit dem traditionellen Vogelschießen und dem Saalhoffer Herbst, der viele Besucher zu den unterschiedlichsten Verkaufsständen lockte.