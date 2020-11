Kirche in Kamp-Lintfort : St.-Josef-Homepage mit digitalem Adventskalender

Kamp-Lintfort Die katholischen Kindertagesstätten in der Kirchengemeinde haben einen digitalen Adventskalender mit Inhalten gestaltet. Die neue Homepage der von St. Josef Kamp-Lintfort geht Sonntag online.

Die Kirchengemeinde St. Josef hat ein Jahr lang intensiv an ihrem neuen Logo und der neuen Homepage gearbeitet. Eingebunden in die Seite ist auch das Familienzentrum mit seinen fünf katholischen Kitas. Am Sonntag, 1. Advent, wird das Logo im Gottesdienst um 11 Uhr in der Josefkirche mit einer aufwendigen Lichtinstallation vorgestellt. Dann geht auch die neue Homepage an den Start.