Schützenwesen in Kamp-Lintfort : St. Bernhardus bereitet sich auf das große Jubiläum 2023 vor

Der Vorstand der Schützenbruderschaft St.-Bernhardus-Rossenray. Foto: got

Kamp-Lintfort Die Bruderschaft feiert ihren 725. Geburtstag erst im nächsten Jahr, um nicht mit dem 500-jährigen Jubiläum der befreundeten St.-Michael-Schützenbruderschaft Saalhoff zu kollidieren. 2022 will sie wieder ein Schützenfest feiern.

Wenn im März an der Ecke von K33 und Krummensteg erstmals Narzissen blühen, beginnt im Schützenhaus und auf dem Schießstand eine neue Zeit, passend zum 725. Geburtstag der St.- Bernhardus-Bruderschaft Rossenray von 1296. „Wir haben die Zwiebeln im Herbst gesetzt – mit Blick auf das Jubiläum“, erzählt Brudermeisterin Cornelia Gerritz.

„Die Blumen sind Frühlingsboten. Das Jubiläum feiern wir aber erst 2023, um nicht mit der St. Michael Schützenbruderschaft Saalhoff von 1520 zu kollidieren, mit der wir befreundet sind. St. Michael wollte ursprünglich 2020 seinen 500. Geburtstag feiern, hat das Jubiläum aber auf den Spätsommer 2022 verschoben.“

Obwohl die St.-Bernhardus-Bruderschaft erst im Spätsommer 2023 ihr Jubiläum feiert, schließt sie gerade ihre großen Projekte ab. In den Jahren 2019 und 2020 hatte sie den Schießstand, der neben dem Vereinsheim, der alten Rossenrayer Schule, liegt, in Eigenleistung von vier auf zwölf Schießbahnen erweitert, und die Pflasterung hinter dem Vereinsheim und auch die Grünfläche erneuert.

Am 19. März wollen Mitglieder der Bruderschaft die Pflasterung zwischen dem Vereinsheim und dem Schießstand aufnehmen, die uneben ist. In den Tagen danach wollen sie diese ebenfalls neu einbauen. „Dann sind die Arbeiten abgeschlossen“, sagt der stellvertretende Brudermeister Karlheinz Vahnenbruck. Die Bruderschaft will den erweiterten Schießstand am 21. Mai mit einer Feier einweihen. „Es ist ein Termin, an dem man sich hoffentlich auch draußen aufhalten kann“, sagt Conny Gerritz. Die anderen Angebote laufen im Frühjahr wieder an.

Am 5. Mai startet erneut der Seniorennachmittag, wie dann jeden ersten Donnerstag im Monat um 15 Uhr im Vereinsheim. Für den 11. Juni ist eine Fahrradtour geplant. Und nach den Sommerferien richtet die Bruderschaft wieder ein Schützenfest aus. Am 7. August geht es um 15 Uhr hinter dem Vereinsheim das Vogelschießen mit der Armbrust los, im Schießstand das Prinzenschießen mit Luftgewehren. Die neue Königin oder der neue König löst beim Krönungsball am 20. August König Günter Reit ab, der mit seiner Ehefrau Birgit seit August 2019 regiert. Dieser Ball beginnt nach einem Gottesdienst in der Kirche St. Josef um 19.30 Uhr im Josef-Jeurgens-Haus.

Eine Woche zuvor, am 13. August, geht ab 14 Uhr das Kinderschützenfest am Vereinsheim los. „Der Krönungsball fällt 2022 genau auf den Namenstag von Bernhard von Clairvaux, unserem Namenspatron“, freut sich Conny Gerritz. „Alle Termine sind unter Vorbehalt.“ 2023 will die Bruderschaft das Jubiläum einen Tag vor dem Namenstag des heiligen Bernhard feiern. „Der Krönungsball ist für den 19. August 2023 geplant“, sagt Gerritz. „Die Planung für das Jubiläum hat bereits begonnen.“

Wiedergewählte Vorstandsmitglieder: Bei der Jahreshauptversammlung der Bruderschaft wurden am Sonntag für vier Jahre wiedergewählt: 1. Brudermeisterin Cornelia Gerritz, als 1. Schriftführer Andreas Brugmann und 1. Kassierer Bernhard Großhauser.