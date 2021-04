Gesundheit in Kamp-Lintfort : St.-Bernhard ist vorbereitet auf Diabetes-Patienten

Gesundheit in Kamp-Lintfort

Oberärztin Stefanie Weiß leitet Diabetologie am St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort. Foto: RP/Bettina Engel-Albustin / fotoage

Kamp-Lintfort Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat das Krankenhaus in Kamp-Lintfort als „Zertifizierte Klinik für Diabetespatienten geeignet“ anerkannt. Eine der Voraussetzungen für die Auszeichnung ist, dass jedem Patienten schon bei der Aufnahme die Blutzuckerwerte gemessen werden.

Die Medizinische Klinik I des St.-Bernhard-Hospitals ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) aktuell als „Zertifizierte Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)“ anerkannt worden. Die Schwerpunkte der Klinik liegen dabei in den Bereichen Gastroenterologie, Interventionelle Endoskopie, Onkologie und Palliativmedizin sowie Diabetologie unter der Leitung von Chefarzt Theodor Heuer.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, erklärt Josef Lübbers, Geschäftsführer des Kamp-Lintforter Hauses. „Diese Bewertung hilft sowohl Patienten, die an Diabetes leiden, als auch einweisenden Ärzten bei der Entscheidung, die richtige Klinik zu wählen.“ Laut Studien leide jeder vierte Patient, der in einem Krankenhaus behandelt wird, an Diabetes-Typ-2. Häufig sei dies nicht der alleinige Grund für die Krankenhausbehandlung, sondern eine Nebendiagnose.