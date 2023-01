Moderne Krankenhaustechnik in Kamp-Lintfort St.-Bernhard-Hospital setzt auf Robotik im OP

Das Krankenhaus hat knapp zwei Millionen Euro in die neue Technik und auch die notwendigen Fortbildungen seiner Mitarbeiter investiert. „Senhance“ heißt dieser Roboter. Seine Arme werden in jedem Bewegungsschritt vom operierenden Chirurgen gesteuert. Dazu sitzt der Chirurg an einer Computer-Konsole und bewegt die Instrumentenarme, die dann den Eingriff am Patienten ausführen. Die Roboterelemente sind wie die verlängerten Arme des Arztes, aber bieten deutlich mehr Beweglichkeit und auch Tastgefühl.Die Bilder aus der Kamera werden über die Roboterarme auf einen großen Bildschirm übertragen. Der Chirurg sieht nun viel mehr, als wenn er am Operationstisch neben dem Patienten steht, denn die übertragenen Bilder werden am Monitor mit starker Vergrößerung gezeigt.