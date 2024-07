Krankenhaus in Kamp-Lintfort So hält das St.-Bernhard-Hospital den Diabetes Mellitus im Blick

„Wir betreuen betroffene Patienten dann während des gesamten stationären Aufenthaltes bis zur Entlassung und in schwierigen Fällen auch darüber hinaus poststationär. Das heißt, wir fordern alte Befunde an, passen die Diabetes-Therapie fortlaufend an und geben, wenn gewünscht, auch Informationen im Rahmen des Entlassmanagements an den Pflegedienst weiter“, erzählt Elisabeth Schmitz-Höner. „Unsere Mitbehandlung kann jeder – der behandelnde Arzt, die Pflegefachkraft auf der Station, die Angehörigen und auch der Patient selbst – anfordern“, so Elisabeth Schmitz-Höner weiter. Die umfangreichen Aufgaben des Teams gehen von Patienten-Aufklärung, über richtige Dosierung der Medikamente bis zur Schulung für den täglichen Umgang.