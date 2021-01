Krankenhaus in Kamp-Lintfort : Hospital dankt der Landjugend für „Corona-Schleuse“

Kamp-Lintfort Die Landjugend Veen half dem Krankenhaus mit einem Container aus, der vor dem Krankenhaus-Eingang als Sicherheitsschleuse aufgestellt wurde. Die „Leihgebühr“: eine Spende für einen guten Zweck. Jetzt gehen 2000 Euro an das Kinderdorf Mbigili in Tansania.

Als Dank für den Verleih einigten sich Krankenhaus und Landjugend auf eine Spende von 2000 Euro „für einen guten Zweck“. Nach kurzer Diskussion im Landjugend-Vorstand entschied man sich, das Kinderdorf Mbigili mit der Spende des St.- Bernhard-Hospitals zu unterstützen. In diesem Selbsthilfeprojekt in Tansania / Zentralafrika leben Aids-Waise, die hier Zugang zu gesunder Ernährung, medizinischer Versorgung und Ausbildung erhalten. Bastian van Rennings, ein Mitglied der Landjugend engagiert sich in diesem Projekt, so dass die Veener eine besondere Beziehung dorthin haben.