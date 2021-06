Neugestaltung abgeschlossen : Spielplatz an der Fossa: Umbau kostet 240.000 Euro

Kamp-Lintfort Bei der Neugestaltung hat die Stadt Wünsche und Anregungen von Familien aufgenommen.

Der „neue“ Spielplatz an der Fossa ist fertiggestellt. Im September 2020 hatte die Stadt rund 350 Flyer versendet und damit zur Bürgerbeteiligung anlässlich der Neugestaltung des Spielplatzes aufgerufen. Eltern und Kinder wurden dabei animiert, sich an der Auswahl der Spielgeräte zu beteiligen.

An der Gestaltung des Spielplatzes war maßgeblich Nicole Lohbeck vom Grünflächenamt der Stadt Kamp-Lintfort beteiligt. „Der Spielplatz ist aufgeteilt in drei verschiedene Spielbereiche – einer für die Kleinkinder, dann ein Bereich für die mittlere Altersgruppe und einer für die größeren Kinder mit der Kletterpyramide. In Anlehnung an die Fossa wurde zudem ein trockener Bachlauf aus Basaltsplitt simuliert der mit Findlingen, die zum Klettern einladen, bestückt ist“, sagte sie.