Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Spielplätze werden Baugrundstücke

Die Stadtverwaltung hat 2021 mehrere Spielplätze in den Wohngebieten identifiziert, die sich als Baugrundstücke eignen. Dazu gehörte auch der Spielplatz an der Ahornstraße. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses stellte die Verwaltung die Ergebnisse ihrer weiteren Prüfung vor. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Stadtentwicklungsausschuss gab mehrheitlich grünes Licht, die Bebauungspläne entsprechend zu ändern. Auf acht Spielflächen soll schon bald gebaut werden. Einstimmig wurde die Stellungnahme zum Regionalplan verabschiedet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

In einem Rutsch ging es zwar nicht. Am Ende gab der Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstag der Stadtverwaltung aber mehrheitlich grünes Licht für die notwendige Aufstellung der Bebauungspläne und damit für die Umwidmung von acht Spielplätzen in Baugrundstücke. Die Abstimmung erfolgte einzeln, weil vor allem Grüne, Linke, Libra und FDP jeweils eigene Vorstellungen hatten, welche Spielplätze erhalten bleiben sollten.

Schon im Frühjahr 2021 hatte der Vorschlag im Stadtrat für Diskussionen gesorgt: Die Verwaltung hatte auf Basis des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes acht Spielplätze in Kamp-Lintforts Wohngebieten als solche ausgemacht, die wegen ihrer „ungünstigen Lage“ nicht mehr benötigt würden. Dazu gehörten unter anderem die Plätze am Zeisigweg, an der Elster- und Cambraistraße, an Schul- und Ahornstraße. Die Stadtverwaltung schlug vor, diese Flächen für eine Wohnbebauung frei zu machen und als Baugrundstücke zu vermarkten. Die SPD-Mehrheit im Stadtrat gab der Verwaltung Ende Mai im Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht für das vorgeschlagene Vorgehen.

Info Erstellung von Artenschutzprüfungen Kosten Die Aufstellung der Bebauungspläne hat Gesamtkosten in Höhe von 22.500 Euro zur Folge. Darin enthalten sind die Erstellung von Artenschutzprüfungen und schalltechnische Untersuchungen.

Die anderen Fraktionen stimmten damals noch gegen das Vorhaben. Sie forderten eine differenzierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Standorten ein. Zur gestrigen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung stellte das städtische Planungsamt nun seine weitergehende Prüfung der Spielplatzflächen vor. Demnach kommen sechs Flächen als Wohnbaugrundstücke in Frage. Zwei weitere Flächen seien im Zuge der Bearbeitung hinzugekommen. Diese seien bereits im Spielplatzkonzept von 2006 als nicht mehr benötigte Spielflächen identifiziert und für eine Bebauung vorgeschlagen worden. Eine Fläche befindet sich an der Dorfstraße in Hoerstgen, die andere an der Rheinberger Straße im Niersenbruch. Damit alle Fläche, die die Verwaltung für eine bauliche Nutzung ausgemacht hat, am Ende in die Vermarktung gehen können, sei für jeden Standort aber eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig, so die Stadtverwaltung.

Sieben der acht Spielplätze eignen sich laut Stadtverwaltung für die Errichtung von Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern. Dazu gehören neben den beiden genannten Flächen im Niersenbruch und in Hoerstgen die Spielplätze an der Lange Straße / Pallantstraße, an der Ahornstraße, an der Elsenstraße / Rheinberger Straße, an der Cambraistraße sowie an der Vinnstraße / Einerstraße. Anders stellt sich die Situation auf der Spielfläche an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße dar. Dort sei die Errichtung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes möglich, teilte die Verwaltung in der Vorlage zum Ausschuss für Stadtentwicklung mit. Da in Kamp-Lintfort eine große Nachfrage nach öffentlich gefördertem Wohnraum bestehe, solle diesem Bedarf dort Rechnung getragen werden.

Ob auch auf den anderen Grundstücken eine Bebauung mit Mitteln der öffentlichen Wohnraumförderung möglich ist, will die Verwaltung noch prüfen. Der Spielplatz an der Vinn- / Einerstraße liegt im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans in der Altsiedlung. Die genaue Positionierung und die Erscheinung der Neubauten sollen dort deshalb entsprechend der Vorgaben der Gestaltungssatzung und im Rahmen der Vermarktung mit den zukünftigen Bauherren konkretisiert werden, so die Stadt.