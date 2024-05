Feuerwehreinsatz in Kamp-Lintfort Sperrmüll-Container ist in der Nacht in Brand geraten

(lst) Ein in Brand geratener Abrollbehälter an der Moerser Straße hat in der Nacht zum 21. Mai gegen 4.40 Uhr das Ausrücken der Feuerwehr Kamp-Lintfort erfordert. Der zur Entsorgung bestimmte Abfall brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Glücklicherweise war der Behälter im Freien abgestellt; die Gefahr einer Brandausbreitung bestand somit nicht.