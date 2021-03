Kostenpflichtiger Inhalt: Bundestagswahl 2021 : SPD nominiert Rainer Keller aus Kamp-Lintfort

Rainer Keller will mit viel Engagement durchstarten. Foto: Fritz Schubert

Kamp-Lintfort Der 55-Jährige kandidiert im Wahlkreis 113 für die SPD um ein Bundestagsmandat. Dies wurde nach der Auszählung der Delegiertenstimmen in der Mitmachzentrale der SPD in Kamp-Lintfort am Donnerstagabend offiziell bestätigt.