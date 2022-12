Haushaltsdebatte in Kamp-Lintfort SPD-Mehrheit beschließt den Etat 2023

Dabei hatte sich die Aufstellung des Haushaltentwurfs in diesem Jahr besonders schwierig gestaltet. Corona, Energieskrise und ein Krieg mitten in Europa wirkt sich auch bis in die Kommunen aus. „Von daher bringen wir Verständnis für den Kämmerer auf, der offensichtlich Schwierigkeiten hat, klare und realistische Zahlen zu liefern. Denn das, was uns im ersten Entwurf vorgelegt wurde, hat mit dem Grundsatz von Wahrheit und Klarheit des Haushaltes so rein gar nichts mehr zu tun“, betonte Lisken und verwies auf die Entwicklung der Schulden. „Sie steigen von 28,2 Millionen im Jahr 2017 auf sage und schreibe 86,1 Millionen Euro gemäß Plan im Jahr 2026 – eine Verdreifachung.“ Simon Lisken forderte, dass die Verwaltung beginnen müsse, mit realistischen Zahlen zu rechnen. Die geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 hält die CDU für viel zu optimistisch. Ihre Kritik erntete am Dienstag der Antrag der SPD-Fraktion, die Bezuschussung der Fraktionsarbeit in Höhe von 40.000 Euro für alle Fraktionen zu erhöhen. „Wir sollten nicht unerwähnt lassen, dass die Verteilung der Gelder nach der Anzahl der Ratsmandate erfolgt und somit allein auf die SPD-Fraktion mehr als 20.000 Euro zusätzlich entfallen“, sagte Lisken und konnte sich nicht den Hinweis verkneifen, dass die SPD ebenso angeregt habe, eine Bürgermeisterkette anzuschaffen. Die SPD setzte sich mit ihrem Antrag am Ende mehrheitlich durch.