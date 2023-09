Sportpolitik in Kamp-Lintfort SPD kritisiert Mittel-Kürzungen im Sport

„Der Sport hat in unserer Stadt eine große Bedeutung“, sagt SPD-Fraktionsschef Norbert Thiele. Das habe sich zuletzt in der Mai-Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport gezeigt. Das Gremium habe damals Zuschüsse in Höhe von einer Viertelmillion Euro an Vereine und Verbände nach den Sportförderrichtlinen 23 verteilt, davon insgesamt 55.000 Euro für die Förderung von Jugendlichen und Übungsleitern.