Gespräch mit Landtagsmitglied René Schneider : SPD-Fraktionsspitzen: Bauschutt muss Kies und Sand ersetzen

René Schneider (3. von rechts) mit SPD-Vertretern aus Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Alpen vor einem der Orte, an dem zukünftig ausgekiest werden soll. Foto: Bollig

Niederrhein Beim Gespräch mit Landtagsmitglied René Schneider ging es um Alternativen zum Abbau. Eine davon sei ein besseres Recycling mineralischer Bauabfälle.

Die SPD-Fraktionsvorsitzenden aus Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Moers, Rheinberg und Alpen fordern ein Ende des weiteren Flächenfraßes durch den Kiesabbau am Niederrhein. Das ist Ergebnis eines Gesprächs mit dem umweltpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, René Schneider, über Alternativen zum Abbau von Kies und Sand.

Kieslöcher gebe es am Niederrhein bereits zuhauf. Rund 550 Hektar – etwa 770 Fußballfelder – sollen nach dem neuen Regionalplan dazukommen. „Kies und Sand werden gebraucht. Unser Verbrauch lässt sich nicht von heute auf morgen von 100 auf null schrauben. Aber Kies und Sand wachsen nicht nach, deshalb können wir nicht ewig so weitermachen. Denn dann würde der Niederrhein weiter durchlöchert und von Baggerlöchern übersät, die am Ende weder Menschen, Landwirtschaft, noch Städte für ihre Entwicklung nutzen können“, teilten die SPD-Politiker nach dem Gespräch mit.