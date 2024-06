Ehrenamtliches Engagement in Kamp-Lintfort Sparkassen-Mitarbeiter säubern Kinderspielplatz

Die spielenden Kinder staunten nicht schlecht, als einige Erwachsene mit Harke und Rechen auf dem Spielplatz an der Volkenrodastraße 23 in Kamp-Lintfort auftauchten. Nach Feierabend und bei strahlendem Sonnenschein befreiten Mitarbeiter der Sparkasse Duisburg in drei Stunden die Sandflächen des Spielplatzes von Unkraut und sorgten damit für ein sauberes und sicheres Spielumfeld für die Kinder.