Ausbildung in Kamp-Lintfort Sparkassen-Azubis überzeugen mit guten Noten

„Auch in Zukunft setzt die Sparkasse Duisburg auf qualifizierten Nachwuchs aus den eigenen Reihen und bildet in den Berufsbildern Bankkaufmann/-kauffrau und Digitale Bankkaufleute aus. Grundvoraussetzung ist dabei die Fachoberschulreife“, so die Sparkasse. Das Bewerbungsverfahren für 2025 laufe bereits. Bewerbungen für den Ausbildungsstart am 1. August 2025 nimmt die Sparkasse online unter www.sparkasse-duisburg.de entgegen. Die Sparkasse Duisburg biete ein umfangreiches Angebot an fachlichen sowie persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsperspektiven innerhalb der gesamten Sparkasse, flexible Arbeitszeitregelungen, die zur individuellen Lebenssituation der Mitarbeitenden passen, mobiles Arbeiten, eine Fülle außertariflicher Leistungen wie eine betriebliche Krankenversicherung, das JobRad, einen Zuschuss zum „DeutschlandTicket Job“, teilt das Kreditinstitut mit.