Ehrenamtliches Engagement in Kamp-Lintfort Sparkassen-Azubis gärtnern im Forschergarten

In diesem Jahr nutzten die Azubis die Chance, sich in die Pflege des Forschergartens im Zechenpark der Stadt Kamp-Lintfort einzubringen. Eine Aufgabe war die Neubepflanzung eines Kräutergartens, der als Lernort des Grünen Klassenzimmers die Standortansprüche der Kräuter von feucht bis trocken sowie von Nährstoffarm bis Nährstoffreich verdeutlichen soll. Zudem stand die Erneuerung des Barfußpfades auf dem Plan, außerdem die neue Platzierung der Hochbeete mit Kompost zur Kultivierung von Gemüse sowie der Bau von Insektenhotelstämmen. Unterstützt und angeleitet wurden die Auszubildenden durch Günter Eickelkamp, städtischer Mitarbeiter des ASK (Servicebetrieb Kamp-Lintfort).