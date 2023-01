Für den guten Zweck in Kamp-Lintfort Privatleute unterstützen Spendenaktion der Sparkasse

Anlass für diese Aktion ist die Multikrise, die mit ausufernden Energiepreisen und enormen Teuerungsraten im Einzelhandel spürbare Einschnitte in den Geldbörsen der Bürgerinnen und Bürger hinterlässt. Am stärksten trifft es die Schwächeren in der Gesellschaft, so die Sparkasse Duisburg in einer Pressemitteilung. Daher stoßen auch die Anlaufstellen für die tägliche Grundversorgung einkommensschwacher Menschen – und mittlerweile auch Menschen aus der sogenannten unteren Mittelschicht – an ihre Kapazitäts- und Finanzierungsgrenzen.