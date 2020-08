Kostenpflichtiger Inhalt: Genuss in Kamp-Lintfort : Sommelier Büsch und sein Gefühl für Brot

Norbert Büsch backt auf der Landesgartenschau Brot im Holzofen. Das kommt bei den Besuchern sehr gut an. Er hat die alten Getreidesorten für sein Unternehmen wiederentdeckt. Foto: Laga-GmbH

KAMP-LINTFORT Bäckermeister Norbert Büsch ist seit 2016 Brot-Sommelier. Seine einjährige Ausbildung machte er an der Bundesakademie des Bäckerhandwerk in Weinheim. Als Genussbotschafter für Brot bietet er Sommelier-Abende an.