Aktion in Kamp-Lintfort Mit „Warmer Mahlzeit“ keinen Hunger leiden

Da das Gesundheitsministerium Geld gab, wurde in vielen Kommunen die Aktion „Warme Mahlzeit“ gestartet gerufen, zum Beispiel in der näheren Umgebung in Moers oder Rheinberg. Doch als dann die Förderung auslief, zogen sich die meisten Vereine und Institutionen wieder zurück, weil sie das Angebot nicht allein finanzieren konnten. „Wir haben uns entschieden, die ,Warme Mahlzeit’ weiterlaufen zu lassen, weil dieses Angebot in Kamp-Lintfort gefehlt hat“, erzählt Stephan Bilstein. „Allerdings haben wir das Angebot von sieben Tagen je Woche auf einen Tag reduziert, den Sonntag. So läuft die Aktion in Kamp-Lintfort schon gut vier Jahre.“