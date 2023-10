Herbstgemüse im Kräutergarten So lief die „Be(e)te-Fete“ in Kamp-Lintfort

Im Kräutergarten am Kloster Kamp ist immer was los. An diesem Sonntag hatte das dort tätige, ehrenamtliche Gärtnerteam zwischen 11 und 14 Uhr zu einer kleinen „Be(e)te-Fete“ eingeladen. Wie der Name schon vermuten ließ, drehte sich dabei alles um das zurzeit aktuelle, herbstliche Saisongemüse „Rote Beete“. Und das nicht nur theoretisch.