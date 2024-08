Freiluft-Konzert in Kamp-Lintfort So war der Kultursommer-Ausklang mit „Muckefuck“

Natürlich hatten die „Muckefucks“, an diesem nassen Abend vielleicht nicht ganz so passend, aber von einigen Besuchern dennoch sehnsüchtig erwartet, auch den 1927 von Robert A. King gesungenen, heute als Jazzstandard geltenden Song „Ice Cream“ im Repertoire. Dabei lief vor allem der aus den Niederlanden stammende Saxophonist und Sänger Lex Lubbers zu chorleiterähnlichen Qualitäten auf: „I scream, you scream, everybody wants… und jetzt ihr!“, ließ er das Publikum immer wieder gemeinsam den Namen der beliebten Süßspeise singen und gestikulierte dazu zur Freude seines improvisierten Zuschauer-Chors so wild mit seinen Armen und Händen wie ein exaltierter Bühnen-Schauspieler.