95 Jahre Lintforter Turnverein : So stellt sich der LTV für die Zukunft auf

Sein Blick ist auf die Zukunft des LTV gerichtet: Willi Schreurs ist seit 2011 Vorsitzender des Lintforter Turnvereins. Foto: Norbert Prümen

Serie Kamp-Lintfort Im mitgliederstärksten Verein Kamp-Lintforts wird das Ehrenamt hochgehalten. Sein Jahresmotto lautet: „Aktiv dabei – jetzt erst recht“. Der Lintforter Turnverein feiert dieses Jahr den 95. Geburtstag.

Am 24. Juni 1927 gründeten einige Freunde der turnerischen Bewegung den LTV. Heute, fast 95 Jahre später, ist er der mit Abstand mitgliederstärkste Verein in Kamp-Lintfort. „Die Gemeinschaft ist der Kitt, der uns zusammenhält. Und sie ist meine größte Motivation, mich ehrenamtlich für den Lintforter Turnverein zu engagieren“, sagt Willi Schreurs. Selbst seit 30 Jahren Mitglied im LTV, gehört er seit dem Jahr 1995 ununterbrochen dem geschäftsführenden Vorstand an, seit 2011 führt er als Vorsitzender die gut 1000 Mitglieder an. Der Lintforter Turnverein werde durch das Ehrenamt getragen, sagt Schreurs. Aber nicht etwa als Erbringer von kostengünstigen Leistungen, sondern in der Bereitschaft, im Miteinander Verantwortung zu übernehmen – und das mache den LTV so erfolgreich, selbst in Pandemiezeiten. Zum 95. Geburtstag stellt der Grafschafter den Lintforter Turnverein in seiner ganzen sportlichen Vielfalt in einer kleinen Serie vor.

„Tütt“ Wendel ist eine Vorzeigeturnerinnen. Sie trat 1928 im LTV ein und war bis ins hohe Alter „aktiv dabei“. Foto: LTV

Vorsitzender Willi Schreurs kam vor 30 Jahren durch seine Ehefrau und die Kinder zum LTV. „In der Turngruppe fand ich schnell Anschluss“, erzählt er. Bald ließ er sich auch für die Vorstandsarbeit begeistern. „Ich mag die administrative Arbeit“, sagt Schreurs freut sich über den Enthusiasmus der vielen Mitglieder sowie die gute und vertrauenswürdige Zusammenarbeit über die Jahre hinweg. „Ich habe ein wunderbares Amt übernommen. Alles, was man tut, geschieht ohne den Druck, Profit machen zu müssen.“ Dabei lasse sich der LTV nicht nur von der 95-jährigen Tradition leiten, sondern gehe vor allem mit der Zeit, denke das Ehrenamt immer wieder neu und greife neue Erkenntnisse im sportlichen Bereich auf: Integration durch den Sport, Inklusion auf allen Ebenen im Verein und Kampagnen für mehr Bewegung sind nur drei Schlagworte. Für die Kampagne „Wir machen fit“, mit der der Lintforter Turnverein 2021 Kinder in Bewegung gebracht hatte, und damit auch für das bürgerschaftliche Engagement erhielt er in diesem Jahr eine besondere Anerkennung der Landesregierung. Mit dem Bewegungsprojekt hatte sich der Turnverein am Wettbewerb um den Förderpreis „Helfende Hand“ beteiligt.

Ein Bild aus vergangenen Tagen im LTV: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme der Männerriege stammt aus den 1920er Jahren. Foto: LTV

Info Elf Mitglieder im erweiterten Vorstand Die Mitglieder Der Lintforter Turnverein hat rund 1000 Mitglieder, damit ist er der mitgliederstärkste Verein in Kamp-Lintfort. Der Verein sei, sagt Vorsitzender Willi Schreurs, altersmäßig gut durchmischt. Etwa 800 Kinder, Jugendliche und junge Menschen machen die größte Altersgruppe aus.

Der Vorstand Der geschäftsführende Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, dem erweiterten Vorstand gehören elf Mitglieder an. Auch der Vorstand bindet jüngere und ältere Mitglieder ein. Jedes Vorstandsmitglied ist im LTV für einen speziellen Bereich zuständig. Stellvertretende Vorsitzende ist Angela Schwetzel, die Geschäftsführung samt Öffentlichkeitsarbeit hat Ulrike Plitt inne. www.ltv-1927.de

Das Jahresmotto für die Vereinsarbeit lautet 2022 „Aktiv dabei – jetzt erst recht“. Ein Schwerpunkt wird die Kooperationsarbeit im Kinder- und Jugendbereich beispielsweise mit Schulen sein, aber nicht allein. Es sei die Ausrichtung auf den Menschen, die den LTV trotz seines 95-jährigen Bestehens jung gehalten habe. „Wir haben die Gemeinschaft trotz Corona in den vergangenen beiden Jahren aufrechterhalten können und mussten bisher keinen Mitgliederschwund verzeichnen“, betont der Vorsitzende stolz. Auf Distanz Kontakt zur Vereinsfamilie halten – das sei dem LTV zum Beispiel durch die regelmäßige „Pausenpost“ für alle Mitglieder gelungen, über Whatsapp wurden Tagesimpulse verschickt. Hier dreht sich zurzeit alles um das Thema Glück. Motivationsbriefe sollen ebenso die Bindung untereinander stärken. Anfangs sei man im Vorstand skeptisch gewesen, ob dies funktionieren könne. „Aber mit 68 Jahren Lebenserfahrung weiß ich: Es gibt nur weniges, was man nicht bewerkstelligen kann“, sagt Schreurs schmunzelnd. Der Vorstand habe in der Pandemie eine engmaschige Informationskette für Mitglieder und Übungsleiter aufgebaut und versucht, Verunsicherung aufzulösen und die Ruhe zu bewahren. Doch schon vor Corona habe der LTV immer alle Mitglieder in den Blick genommen, berichtet der Vorsitzende. Ältere Mitglieder, die die Angebote nicht mehr so wahrnehmen könnten, werden beitragsfrei gestellt und gehören weiter zur LTV-Familie.