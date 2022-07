Fotoausstellung in Kamp-Lintfort : So spektakulär ist Island aus der Vogelperspektive

„Lost in Iceland“ heißt die Ausstellung von Joachim Schulz in der Schatzkammer im Museum Koster Kamp. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Joachim Schulz aus Kerken zeigt unter dem Titel „Lost in Iceland“ Fotografien, die auf seinen Reisen ins Land von Feuer und Eis entstanden. Die Ausstellung läuft bis zum 6. November im Museum Kloster Kamp.

Die Lava am Fuße des Fagradalsfjall bahnt sich unbeirrt ihren Weg durch die zerklüftete Landschaft. Im März 2021 war der Vulkan nach 700 Jahren der Stille erwacht, und Joachim Schulz aus Kerken hielt das Naturspektakel mit seiner Kamera in beeindruckenden Bildern fest. „Der Lavastrom schoss wie Wasser aus dem Boden, und wir waren nur 300 Meter entfernt. Es war überwältigend“, erinnert sich der Kerkener begeistert an dieses Erlebnis, das er sich gleich zweimal gönnte. Nach der ersten Tour verbrachte er dort seinen 66. Geburtstag. „Als der Lavastrom gefährlich nahe kam und der Wind Gase zu uns wehte, traten wir aber den geordneten Rückzug an“, sagt er. Zuvor waren ihm mit seiner Drohne spektakuläre Fotos vom brodelnden Vulkan gelungen. Diese und andere Bilder von seinen Islandreisen zeigt der 66-jährige Fotograf aus Kerken ab Samstag, 9. Juli, im Museum Kloster Kamp. „Lost in Iceland“ ist der Titel der Fotoausstellung, die von der Magie dieses Landes zwischen Feuer und Eis erzählt.

„In Island kann man sich wahrlich verlieren: Die Natur, die Luft, das klare Licht und die Einsamkeit – alles ist dort besonders“, sagt Schulz nach neun spannenden und abenteuerlichen Reisen im VW-Bus abseits des Tourismus. Im Sommer bleibt er bis zu zwei Monate im Land. „Dreimal war ich im Winter dort.“ Insgesamt verbrachte er in Island zwölf Monate seines Lebens. Dabei sucht Joachim Schulz nicht allein nach Motiven, denn die Natur selbst sei der größte Künstler, sagt der Fotograf. Er folgt dem Licht. Dann, wenn der neue Tag anbricht und die Sonne über den Seen und grünen Hügellandschaften aufgeht. „Dafür stehe ich auch um fünf Uhr morgens auf“, sagt er. Viele seiner großformatigen Fotoarbeiten zeigen die isländische Landschaft aus der Vogelperspektive. Die Bilder wirken wie abstrakte und verfremdete Gemälde, sie irritieren den Blick des Betrachters, sodass er auf der Suche nach dem Horizont zuweilen den See als Himmel ausmacht. Aus 480 Metern Höhe nahm Schulz eine Seenlandschaft auf, die so betrachtet wie kleine Edelsteine aussieht. Tatsächlich handelt es aber sich um mit Wasser gefüllte Mulden und Lava-Senken. Lavaströme nehmen auf den großformativen Fotografien die Gestalt von Drachen an. Gesteine, die aus dem Wasser ragen, wirken wie Trolle aus den volkstümlichen Fabeln und Erzählungen. Joachim Schulz fotografiert seit seinem 18. Lebensjahr. Er besucht noch heute regelmäßig Seminare bei Professor Harald Mante in Dortmund, um sich in der Fotokunst weiter inspirieren zu lassen. 2013 zeigte er im Museum Kloster Kamp erstmals seine Island-Bilder. „Meine neuen Arbeiten sind noch stärker und intensiver“, sagt der Fotograf, der im Hauptberuf als Vermögensberater tätig ist. Als Fotograf arbeitet er mit einer speziellen Belichtungstechnik.

Info Die Ausstellung läuft bis zum 6. November Lost in Iceland Die Fotoausstellung mit Arbeiten von Joachim Schulz wird am Samstag, 9. Juli, 14 Uhr, im Museum Kloster Kamp eröffnet. Sie ist dort bis zum 6. November zu sehen.



Öffnungszeiten Das Museum Kloster Kamp öffnet dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags ab 11 Uhr. An vier Terminen führt der Fotograf selbst durch die Ausstellung.

Für die Reise zum Fagradalsfjall trainierte Schulz zu Hause sogar eigens mit der Drohne. „So habe ich es geschafft, 1,6 Kilometer über den heißen Lavastrom zu fliegen“, berichtet er. „Einer Drohne wurde es zu heiß, sie brach den Flug ab und kehrte automatisch zu mir zurück“, erzählt Schulz. Island-Reisen sind für ihn immer auch kleine Abenteuerreisen. Der heute 66-Jährige erlebte wilde Stürme, vor die er sich in Sicherheit bringen musste, und blieb auf der Fahrt in Richtung Landmannalaugar mit seinem VW-Bus in einem See stecken. Der Streckenabschnitt verlief über mehrere hundert Meter durch Wasser. Das Fahrzeug geriet auf Vulkansteinplatten und fuhr sich fest. „Es gab kein Vor und Zurück mehr.“ Ein Foto aus der Vogelperspektive liefert den Beweis.