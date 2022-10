Lesung in Kamp-Lintfort : So spannend wie ein Feierabend-Krimi

Lena Johannson und Hanna Rau gestalteten am Tag der Bibliotheken die Feierabendlesung in der Kamp-Lintforter Mediathek. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Zum Tag der Bibliotheken las Lena Johannson den ersten Band ihrer Trilogie die „Frauen vom Jungfernsteig“ vor. Begleitet wurde sie von der Bühnenpoetin Hannah Rau. Worum es in der Lesung ging.

Die Mediathek ist jedes Jahr beim Tag der Bibliotheken dabei, der auf den 24. Oktober fällt, wie 9000 Bibliotheken und Mediatheken in der Bundesrepublik. 1995 wurde er vom Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und dem Deutschen Bibliotheksverband ins Leben gerufen, um auf Bibliotheken als „unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen“ aufmerksam zu machen. So lud die Mediathek am Montagabend zu einer Feierabendlesung ein. Dabei standen nicht Kriminalromane im Mittelpunkt, wie bei den ersten beiden Feierabendlesungen in diesem Jahre mit Irene Scharrenberg im Mai sowie im September mit Eva Almstädt und Joyce Summer.