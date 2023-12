Ehrungen und Einweihung in Kamp-Lintfort Neue Awo-Begegnungsstätte öffnet mit Tag des Ehrenamts

(got) „Wir sind mit den Ferienfreizeiten zur Awo in Kamp-Lintfort gekommen“, erzählten Christine und Jürgen Neervort. 35 Jahre ist das her. Seitdem zählen sie zu den Aktiven des Awo-Ortsvereins Kamp-Lintfort. Jürgen Neervort war über zehn Jahre Vorsitzender des Ortsvereins, bis er diese Aufgabe an Michael Hänsel weiterreichte. Der 75-Jährige bleibt aktiv. Wie seine Frau hilft er in der neuen Awo-Begegnungsstätte mit, singt im Singkreis, der sich dort jeden Dienstagvormittag trifft. Zurzeit seien es Weihnachtslieder, erzählte er Jochen Gottke, Vorstand des Awo-Kreisverbandes Wesel, und Ibrahim Yetim, Präsident des Awo-Kreisverbandes, als er für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde, wie seine Frau Christine Neervort und vier weitere Mitglieder beim Ehrenamtstag.